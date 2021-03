Funtrab oferece 222 vagas de emprego em Campo Grande

Luiz Valney (Xuxa)/Portal MS Funtrab

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 222 vagas de emprego em Campo Grande, nesta terça-feira (16). Lembrando que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.



Entre o total de oportunidade há chance para açougueiro, ajudante de carga e descarga, borracheiro, caseiro, costureira de máquinas industriais, encanador, lavador de roupas, marceneiro, mecânico, padeiro, repositor de mercadorias, tratorista agrícola, vendedor interno, zelador, entre outros. Confira no site (http://www.funtrab.ms.gov.br/vagas-campo-grande)



Serviço

Fundação disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”. Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.