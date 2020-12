Funtrab abre semana com 460 vagas de emprego na Capital

Edemir Rodrigues/Portal do MS Interessados devem dirigir-se a sede da Funtrab, no centro da cidade

Fundação do Trabalho (Funtrab) oferta 460 oportunidades de emprego para Campo Grande, nesta segunda-feira (07). lembrando que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.



Interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Conforme a Fundação, das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Outra opção é acessar o aplicativo Sine Fácil e mantê-lo atualizado.



Entre as oportunidades há vagas para açougueiro, armador de ferragens, atendente de telemarketing, agente de pátio, atendente de balcão de café, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, azulejista, capataz, churrasqueiro, costureira, cozinheiro, estoquista, garçom, manobrista, marceneiro, montador de móveis, motorista, operador de empilhadeira, pedreiro, salgadeiro, sushiman, trabalhador rural, vendedor, entre outros.