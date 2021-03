Funsat abre a semana com 470 vagas de emprego

Prefeitura de Campo Grande Funsat

Fundação Social do Trabalho (Funsat) em Campo Grande, oferta 470 vagas de emprego nesta segunda-feira (22). O cargo com mais oportunidades ainda continua sendo para eletricista, com 152 vagas.



Deste total, 10 vagas são para pessoas com deficiência. Ainda há oportunidades para operador de telemarketing receptivo (aprendiz); Operador de telemarketing receptivo; vendedor interno; Açougueiro; Operador de caixa;Operador de caldeira, entre outras. E para pessoas com deficiência, tem seis vagas para servente, assistente jurídico, auxiliar administrativo e limpeza, instrutor de informática e monitor de alunos, todas com uma vaga. As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.



Serviço:

Recomendação da Funsat é que os interessados utilizem o aplicativo Sine Fácil neste momento e evitem sair de casa. Caso o cadastro esteja desatualizado, não será possível utilizar o Sine Fácil, logo é necessário comparecer à Funsat para atualização. A Funsat atende de segunda a sexta-feira feira, das 7h às 13h30. A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone.