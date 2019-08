Fórum de Bonito abre processo seletivo para estagiários

Divulgação/TJMS Comarca do Tribunal de Justiça em Bonito

Em Bonito estão abertos dos dia 1º a 10 de setembro, inscrições para o processo seletivo de estagiário na área administrativa.

Os interessados podem se inscrever na Secretaria do Foro da comarca e as provas serão realizadas no dia 4 de outubro, das 8 horas às 10h30, no plenário do Tribunal do Júri, no prédio do Fórum, situado na Rua Clóvis Cintra, 1.035, na Vila Donária, em Bonito.

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados do 3º ao 6º semestre em instituições de ensino públicas ou particulares, reconhecidas pelo MEC.

O exercício do estágio será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e o estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

Prova

O candidato deve apresentar-se no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, e não terá acesso ao local de provas se estiver trajando bermudas, chinelos ou boné.

O caderno de provas será liberado aos candidatos 60 minutos após o início da prova e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum.

Serviço

Mais informações pelo telefone (67) 3255-1271, das 13 às 19 horas.