Estão sendo ofertadas 150 vaga para a JBS de Dourados

Tamanho do texto

Dibulgação

A seleção de candidatos para 150 vagas na função de operador de produção da JBS, acontece nesta quarta-feira (29), na unidade da Seara, em Dourados.



Serão necessários apresentar o currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG, na ocasião.



As vagas também valem para moradores das cidades de Glória de Dourados, Fátima do Sul e Rio Brilhante, que devem se dirigir à planta de Dourados para participar da seleção.



O horário previsto é das 7h às 13h, na unidade localizada no Km 6 da BR-163, Dourados (MS).