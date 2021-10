Estão abertas as inscrições para concurso da secretaria de educação em Costa Rica

Tamanho do texto

Edemir Rodrigues/ Portal do MS Costa Rica

Está aberto até o dia 27 de outubro as inscrições para o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Costa Rica. Podem participar candidatos com nível fundamental, médio e superior completos. O edital já está no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$125, para todos os cargos de nível superior, R$ 100 para nível médio e R$ 80 para os cargos de ensino fundamental.

A duração total das provas será de quatro horas para todos os cargos. Conforme o edital, a prova escrita (objetiva) será de caráter eliminatório e classificatório, que será avaliada de zero a duzentos pontos, para todos os cargos de nível superior, médio e fundamental e será composta por questões objetivas do tipo múltipla escolha, contendo cada questão um enunciado e quatro alternativas identificadas pelas letras “a”, “b”, “c” e “d”, com apenas uma alternativa correta.

Serviço

Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao concurso, através dos telefones (67) 3345-5910, 3345- 5915 ou ainda pelo site www.fapec.org/concursos.