Encontro de Danças Urbanas da Juventude está com inscrições abertas

Divulgação/PMC Inscrições estão abertas até o dia 16 de abril

Prefeitura Municipal de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania promovem o 4º Encontro de Danças Urbanas da Juventude. O evento administrado pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude, tem o intuito de promover e fomentar a dança de rua de Corumbá, Ladário e Bolívia, além de incentivar a juventude a se expressar e prestigiar diferentes linguagens, formas e técnicas do Street Dance. As inscrições estão abertas até o dia 16 de abril.

Neste ano, em decorrência da pandemia da Covid-19, o evento será realizado por meio de competição online entre grupos, duo e solo. A linguagem principal deverá ser Hip Hop e estilos correlatos, contudo, é de livre escolha dos participantes usarem um caminho entre outras danças, não há limites para o número de integrantes em grupo.

Com intuito de valorizar os jovens talentos da cidade de Corumbá e região, somente serão permitidas inscrições de Corumbá (Brasil), Ladário (Brasil), Puerto Quijarro (Bolívia) e Puerto Suárez (Bolívia). Conforme a assessoria, as apresentações ocorrerão por meio do envio de vídeos que serão enviados no período da inscrição, após a divulgação dos resultados será feito um vídeo profissional com as três categorias vencedoras, as gravações serão exibidas na página oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Coordenador de Políticas para a Juventude, Diego Coelho explica que o objetivo é difundir a arte e a cultura. “Este evento busca, através da realização da Secretaria Municipal de Assistência Social/Coordenadoria de Políticas Públicas em parceria com a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Oficina de Dança de Corumbá, levar a cultura, mostrar a importância e homenagear a todos os admiradores desta arte oferecendo um dia alusivo à cultura da dança”, destacou via assessoria.

Os vencedores receberão um Troféu em acrílico personalizado de acordo com a organização do evento, além de um Certificado de vitória.

Serviço:

Para participar é necessário preencher todas as informações solicitadas na ficha de inscrição disponibilizada no link: https://forms.gle/LZ3RqiNTFXbamrYLA. O vídeo de apresentação deve ser enviado por meio do telefone da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude (67) 99156-0545, entre os dias 16 de março a 16 de abril. Para a categoria grupo, somente o representante do grupo deverá realizar a inscrição. Inscrições com pendências de informações não serão aceitas.

Confira as instruções para a gravação do vídeo:

* Devido à pandemia, os vídeos devem seguir o protocolo de segurança do Covid 19.

* O vídeo deverá ser gravado em um ambiente aberto.

* Todos devem estar fazendo o uso da máscara, com exceção da categoria solo.

* O vídeo não poderá conter efeito ou qualquer forma de edição, caso ocorra, a inscrição será invalidada.