Cursos de línguas gratuitos são ofertados na Capital

Uems Vagas podem ser preenxidas online

Serão abertas as inscrições para cursos gratuitos na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) nesta segunda-feira (3). Estão sendo ofertados cursos de línguas, com até 20 vagas cada turma.



Entre os idiomas estão o de inglês, espanhol, francês, libras e latim. Outros cursos na área são a produção de texto, linguagem audiovisual, introdução à pesquisa científica, produção de texto e linguagem, mídia e escrita criativa.



A previsão para o início das aulas serão em março. As vagas são abertas tanto para alunos da Uems, quanto para qualquer pessoa interessada.

As matrículas para os aprovados no Sisu já começaram nesta sexta-feira (31) e continuam entre os dias 03 a 05 de fevereiro das 13h às 17h.



Ainda estão sendo ofertadas bolsas de estudo para alunos dos cursos de graduação, pós-graduação e servidores, poderão concorrer a uma bolsa para obter descontos no pagamento semestral.



A realização da inscrição pode ser feita pelo site da Uems, em www.uems.br/nel.