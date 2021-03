Curso técnico de administração e enfermagem são oferecidos no Senac

Divulgação Senac Corumbá

O Senac em Corumbá está com inscrições abertas para os cursos técnicos em Administração e Enfermagem, com início neste mês de março. A qualificação técnica vem ganhando cada vez mais adeptos, por ser mais rápida e barata que uma faculdade, preparando o aluno para exercer uma profissão.



Durante o curso, o aluno desenvolve habilidades e aprende as técnicas de primeiros socorros, assistência e higienização, administração de medicamentos e coleta de materiais biológicos. De acordo com a unidade, o aluno ainda aprende ainda a executar com segurança os procedimentos de promoção, recuperação e manutenção da saúde, trabalhar em equipes multiprofissionais, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas.



Cursos:

O curso “Técnico em Administração”, com início no dia 29 de março, será realizado no período noturno, de segunda a sexta-feira. O profissional administrativo tem amplas possibilidades no mercado de trabalho e no curso o aluno é capacitado para executar atividades administrativas relacionadas aos processos de gestão de pessoas, operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, marketing, vendas e finanças.



Já o curso Técnico em Enfermagem forma profissionais para atuarem em serviços de saúde pública ou privada, hospitais, clínicas, entre outros. O crescimento e o envelhecimento da população, assim como a expansão dos serviços de saúde, fazem com que a demanda por profissionais de enfermagem seja constantemente elevada. As aulas também têm início dia 29 de março.



Serviço:

Senac Corumbá fica na Rua Cuiabá, 242. Mais informações pelo telefone (67) 3234-2000 ou no site: www.ms.senac.br/tecnicos.