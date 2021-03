Curso de português para estrangeiros está com inscrição aberta

Divulgação/UFGD UFGD

Centro de Formação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para o Curso Online de Português para Estrangeiros. Refugiados, imigrantes ou portadores de visto humanitário poderão inscrever-se gratuitamente de 22 de março até o dia 1º de abril.



O curso terá carga horária de 40 horas e será certificado pelo Centro de Formação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) da UFGD. Serão ofertadas duas turmas online, uma de nível iniciante e a outra de nível intermediário, sendo 20 vagas por turma. As aulas terão início no dia 06 de abril. Conforme a assessoria para se inscrever, os interessados devem ser maiores de 12 anos e devem preencher o formulário online através do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6VSHuEGJe7CzAWKse3cIGRLUWVUJ4doNRTQqi1EnjZo62xA/viewform.



Curso

O Curso Online de Português para Estrangeiros – Módulo Acolhimento visa oferecer aulas com repertório gramatical e temático da Língua Portuguesa, através do ensino da língua na sua vertente prática, por meio de aulas expositivas. O curso possui material didático elaborado especificamente para o contexto da cidade de Dourados, com o intuito de proporcionar uma aprendizagem rápida dos elementos mais urgentes para uma inserção linguística, social e laboral do aprendiz.



Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: centrodeformacao@ufgd.edu.br.