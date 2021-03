Conselho Municipal de Cultura está com inscrições abertas

Divulgação/PMTL Ao todo serão ofertadas oito vagas

Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e da Diretoria de Cultura, convocou na última quinta-feira (25), os representantes e membros das Instituições Culturais do Município e para se inscreverem na eleição dos novos membros titulares e suplentes que irão integrar o Conselho Municipal de Cultura da Cidade.

Conforme divulgado serão nomeados por meio de Ofício, quatro titulares e quatro suplentes que

irão representar a Sociedade civil.

Diretor de Cultura, Heriksen Presley destaca que o Conselho Municipal de Cultura visa estimular a ‘democratização e descentralização’ das produções culturais do Município, além de garantir a cidadania cultural e o direito de acesso aos bens culturais produzidos.

“Caberá ao conselho promover a discussão e acompanhar a implantação da Política Municipal de Cultura como apoiar as promoções e as manifestações culturais de Três Lagoas; promover a defesa, a conservação e a valorização do patrimônio e acervo cultural do Município; promover fóruns, debates e seminários sobre temas ligados à área cultural; entre outras ações”, enfatizou o diretor via assessoria.

Serviço:

De acordo com a Semec será realizada uma assembleia no dia 9 de abril de 2021, via Google Meet, às 17 horas horário de Mato Grosso do Sul, por meio do link: meet.google.com/unyohsy-uad.

Interessados podem se inscrever até o dia 07 de abril no link: https://forms.gle/Em9xUt2crw1aGQbb6.