Confira os aprovados para a segunda etapa do concurso da Guarda Civil

Glenda Gabi/PMCG Guarda Civil Metrpolitana

Resultado final da prova objetiva do concurso da Guarda Civil Metropolitana (GCM) já está disponível, pelo site do Instituto Selecon, deste das 19h desta quinta-feira (7).

O exame antropométrico e o TAF serão realizados somente pelos candidatos que foram aprovados na prova objetiva, de 27 a 30 de outubro de 2021. A etapa terá caráter eliminatório e será realizada apenas pelos candidatos aprovados na primeira fase.

Com apenas 273 postos de trabalho, o concurso teve mais de 15,3 mil inscritos, mais apenas 9.258 compareceram ao exame. Os participantes poderão ver a sua classificação, bem como as resposta aos recursos interpostos ao resultado preliminar do exame, que foi divulgado no dia 30 de setembro.

No total são 273 vagas, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00.. Os critérios exigidos para o candidato são: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.