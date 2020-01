Aberto processo seletivo para dentista e auxiliar de saúde bucal

Arquivo Capital News Editais de seleção podem ser conferidos no site

Com vagas abertas para Odontólogo e Auxiliar de Saúde Bucal para atuar no Sesc de Corumbá, está aberta até o dia 9 de fevereiro pelo site. As vagas são destinadas a profissionais que já tenham experiência comprovada. Para as duas vagas de Odontólogo, a jornada semanal é de 30 horas, com salário de R$ 4.790,00, mais benefícios.

Requisitos

Entre os pré-requisitos para Odontólogo, os candidatos devem ter experiência de no mínimo seis meses na área de atuação nos últimos cinco anos, vivência em atendimento clínico geral para adultos e crianças, atendimentos de urgências, vivência nas especialidades: periodontia básica, endodontia de uni e bi radiculares, registro no Conselho Profissional CRO/MS e disponibilidade para trabalhar em períodos diurnos, noturnos, inversão de horários e trabalhos aos finais de semana.

Já para a vaga de Auxiliar de Saúde Bucal, o salário é de R$ 1.670,00. Os pré-requisitos são Ensino Médio completo, formação técnica em ASB, experiência na função, vivência em atendimento ao cliente, conhecimento em Normas de Biossegurança e Legislação Saúde – ANVISA, registro no Conselho e disponibilidade de horário e trabalho aos finais de semana.

Serviço

Os editais de seleção podem ser conferidos no site onde deve ser feita a inscrição. Mais informações pelo telefone (67) 3311-4346.