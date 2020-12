Tivemos um ano de mudanças e reinvenções

São nas dificuldades que encontramos as oportunidades. Em uma pandemia que assolou nosso país e o mundo, tivemos que nos reinventar, e transformar 2020 em um ano de aprendizagem e de superação, e as mudanças aconteceram naturalmente mas 2021 já será um ano maravilhoso, cheio de conquistas, projetos audaciosos e muitas vendas de imóveis pois o Mercado Imobiliário Jamais esteve tão aquecido como hoje.

Alguns setores da economia foram duramente impactados, como o mercado do turismo, dos bares e restaurantes, para citar apenas alguns. O setor imobiliário, contudo, em especial na capital sul-mato-grossense, demonstrou força e robustez.



Em 2019, o mercado imobiliário havia iniciado uma rota ascendente que chegou ao ápice em 2020. Tivemos uma queda histórica da Taxa Selic a 2% ao ano o que proporcionou mudanças nas Taxas de Financiamento de Imóveis com o crescimento nas vendas de 39% ao ano anterior em Mato Grosso do Sul permitindo as pessoas a saírem do aluguel e ir para compra do seu imóvel próprio, e isso nos ajudará na possibilidade real de explorar mercados internacionais com a vinda Rota Bioceânica e parcerias que surgiram no SINDIMÓVEIS-MS com Estados Unidos.



Novos investimentos serão feitos no Estado, a partir da criação da Rota Bioceânica, que ligará o Brasil ao Chile, via Paraguai e Argentina, impactarão diretamente no mercado imobiliário, nos próximos anos e quem sabe até nas próximas décadas.



Com a criação de um corredor extremamente competitivo e que já se mostrou viável, conforme estudos dos ministérios das Relações Exteriores e de Infraestrutura e do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), a valorização imobiliária é inevitável e o trabalho do corretor de imóveis se torna primordial em todo esse processo de transformação nas cidades.



Sem falar no esforço do Governo Federal, que apresentou propostas e fez com que os bancos se movimentam para melhorar suas taxas de juros criando assim uma concorrência natural entre os bancos, permitindo aos clientes a portabilidade dos financiamentos e uma verruga de crédito para Adquirir o Sonho de ter uma Casa Própria ou um Imóvel, Uma vitória nossa, do Brasil e de Mato Grosso do Sul, que conseguimos com muita luta e que deve ser comemorado.



O SINDIMÓVEIS-MS agora possui Acordo Recíproco Honorário pela Miami Association of Realtors que permite relacionamento entre as entidades e intercâmbio entre os Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul com profissionais dos Estados Unidos, e não para por ae neste ano de 2021 vamos Assinar com outras Associações este acordo entre as entidades para aumentar a nossa abrangência de negócios imobiliários. Este trabalho de globalização foi aclamado em 2020. Eu, como presidente do SINDIMÓVEIS-MS, recebi o grato reconhecimento pela NAR Maior Associação de Corretores do Mundo como International Realtor Of The Year 2020.



Essa é uma premiação máxima ao corretor de imóveis associado por uma instituição internacional que possui 1,3 milhão de membros, que tem organização sediada em Chicago, nos Estados Unidos.



Neste ano, com empenho dos associados, o sindicato se fortaleceu e mostrou sua força. Quis o destino que pudéssemos entregar a nova sede, no dia 27 de agosto, quando celebramos o Dia do Corretor de Imóveis. A nova Casa do Corretor de Imóveis, moderna, passam a oferecer novas salas para os corretores de imóveis, auditório para 40 pessoas, sala de coworking, Cantinho do Colibri, assessoria jurídica gratuita, cadastro imobiliário, emissões de certidões, ITBI e Serasa, serviços essenciais que ajudam os corretores de imóveis.



A união de todos, proporcionou a mudança da nova sede, diminuição das despesas e a previsão para 2021 é de cumprir nossas metas e propostas de campanha, realizar novos convênios, novas parcerias e diversos cursos.



Juntos somos mais fortes, juntos podemos muito mais!



Quero desejar um Ótimo Início de Ano de 2021 e que Deus possa abençoar e proporcionar muitas bençãos em vossas vidas, muita saúde, muita responsabilidade, engajamento, determinação, comprometimento e muito trabalho para que todos possam realizar não só os sonhos das pessoas mas também realizar os seus sonhos, um forte abraço a todos bons negócios, boas vendas e o SINDIMÓVEIS-MS está sempre de portas abertas a todos vocês pois aqui é a Casa do Corretor de Imóveis.

*João Araújo Filho

Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul