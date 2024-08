MIDR aprova R$ 11,7 milhões para ações de defesa civil na Amazônia

Brasil 61

Agência do Rádio



Valter Campanato/Agência Brasil ..

Valter Campanato/Agência Brasil

..

O atual período de estiagem na Amazônia será o mais severo em vinte anos.

A região enfrenta condições climáticas extremas, aumentando a frequência e a intensidade dos focos de incêndio.

Diante do cenário, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, aprovou o repasse de 11 milhões e 700 mil reais para a região até o momento.

O recurso será destinado para ações de defesa civil nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.

O ministério também reconheceu a situação de emergência em 53 municípios e aprovou 15 planos de trabalho.

O ministro Waldez Góes falou sobre as ações de enfrentamento ao desastre do Governo Federal.

“Nós temos o segundo ano de El Niño, quando isso se junta com a questão das mudanças climáticas, nós temos um ano muito desafiador, ano passado foi muito forte a estiagem na Amazônia, eu sou amazônida e nunca vi coisa igual ao longo da minha vida. Este ano será mais intenso. Lembra que nós tivemos antecipado no Pantanal que acontecia a seca e as queimadas em agosto e começou a acontecer no final de maio. Então dois meses antes e Amazônia do mesmo jeito e não significa que vai antecipar a primavera ou inverno ou as chuvas, na verdade vai ser mais prolongada a estiagem, então vai ser mais desafiador”

Para saber mais sobre as ações do Governo Federal em proteção e defesa civil, acesse http://mdr.gov.br.