Ibovespa sobe a 136.888 pontos

Brasil 61

Luigi Mauri



Gustavo Scatena/B3 Ibovespa B3

Gustavo Scatena/B3

Ibovespa B3

O índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) subiu 0,95%, a 136.888 pontos.

Entre as ações mais negociadas, a maior alta veio da Petrobras (PETR4), a 7,25%. Em seguida, estão as altas da Cogna (COGN3) e B3 (B3SA3), que subiram 1,40% e 0,50%. Neste grupo, as baixas são das Americanas (AMER3) e CVC Brasil (CVCB3), que caíram 16,70% e 8,00%.

O volume negociado no último fechamento foi de R$ 20,6 bilhões, entre 3,3 milhões de negócios.

Os dados da bolsa de valores brasileira podem ser consultados no site da B3.