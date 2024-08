Ibovespa perde força e cai a 135 mil pontos

Brasil 61

Luigi Mauri



Gustavo Scatena/B3 Ibovespa B3

Gustavo Scatena/B3

Ibovespa B3

O índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) interrompeu a sequência positiva que vinha sendo observada e caiu 0,95%, a 135.173 pontos.

Entre as ações mais negociadas, todas obtiveram queda, com destaque para as ações das Americanas (AMER3), CVC Brasil (CVCB3), Hapvida (HAPV3) e B3 (B3SA3), menores em 12,50%, 6,50%, 4,20% e 3,20%.

O volume negociado no último fechamento foi de R$ 22,2 bilhões.

Os dados da bolsa de valores brasileira podem ser consultados no site da B3.

Disponível em: brasil61.com