Exonerado: Marcelo Álvaro deixa o Ministério do Turismo

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Marcelo Álvaro Antônio

Está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10), a exoneração a pedido do ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio (Marcelo Henrique Teixeira Dias). Para o lugar dele, o presidente Jair Bolsonaro nomeou Gilson Machado Guimarães Neto.

Machado deixa o comando da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), cujo cargo de diretor-presidente passa a ser ocupado por Carlos Alberto Gomes de Brito. A nomeação também está publicada no Diário Oficial da União. Marcelo Álvaro deve reassumir o mandato de deputado federal, no Congresso Nacional, do qual se licenciou para assumir a pasta do Turismo, em 2019, conforme a Agência Brasil.