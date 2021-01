Energia retorna a bandeira amarela e contas de luz terão redução em janeiro

Tamanho do texto

Preço da energia será de R$ 1,34 para cada 100 quilowatts consumidos por hora.

Em janeiro as contas de luz voltam à bandeira amarela seguindo a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A agência identificou melhoria no cenário de produção hidrelétrica, com elevação das vazões dos afluentes dos principais reservatórios, justificando assim a alteração.

Com isso, a mudança deve provocar uma redução significativa no valor das contas em relação a dezembro, quando estava em vigor a bandeira vermelha patamar 2, o maior do sistema de bandeiras.

O preço da energia será de R$ 1,34 para cada 100 quilowatts consumidos por hora durante o mês de janeiro. Em comparação com o mês anterior, os brasileiros pagaram cerca de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.