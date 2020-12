Covid-19: Brasil registra 6,53 milhões de casos

Tamanho do texto

Brasil soma 6.533.968 novos casos de Covid-19 e 5.744.369 pessoas já se recuperaram da doença. Segundo o boletim do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (04) o total de mortes provocadas pela pandemia somou 175.964 e ainda há 2.184 falecimentos em investigação.

Divulgação/SES Dados são divulgados diariamente

A lista dos estados com mais mortes pela covid-19 é encabeçada por São Paulo (42.788), Rio de Janeiro (23.017), Minas Gerais (10.227), Ceará (9.683) e Pernambuco (9.119). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (731), Roraima (740), Amapá (823), Tocantins (1.175) e Rondônia (1.589).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta sexta-feira (04) são 103.433 casos, 89.243 recuperados, 1.818 mortes, 391.579 casos notificados, 279.554 foram descartados, 2.267 testes em análise no Lacen e 6.325 casos sem encerramento pelos municípios. Em recuperação da doença, 11.840 pessoas estão em isolamento domiciliar e 532 internadas, sendo 328 em leitos clínicos (158 na rede pública e 170 na rede privada) e 204 em leitos de UTI (sendo 118 pelo SUS e 86 na rede privada).