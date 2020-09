Brasil tem 86,6% dos casos de Covid-19 recuperados

Brasil tem 4.135.088 pessoas recuperadas de Covid-19, segundo o boletim do Ministério da Saúde, desta terça-feira (29). O país registra 4.777.522 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia.Desse total, 2,9% dos casos resultaram em morte (142.921); 10,5% dos pacientes estão em tratamento (499.513); e 86,6% dos brasileiros que contraíram covid-19 estão recuperados (4.134.088).

Ministério da Saúde Boletim é divulgado todos os dias

Nas últimas 24 horas, foram registrados 863 óbitos e 32.058 novos casos confirmados. Os casos são menores aos domingos e segundas-feiras pelas limitações de alimentação da base de dados pelas equipes das secretarias de saúde. Já às terças-feiras, o número tem sido maior pelo envio dos dados acumulados do fim de semana.

Em MS

Ao todo o Mato Grosso do Sul tem 68.963 casos confirmados, 62.106 recuperados, 1.293 vítimas fatais, 270.371 casos notificados, 197.405 descartados, 781 testes em análise no Lacen e parceiros e 3.222 casos sem encerramento pelos municípios.

As cidades com mais casos e óbitos são: Campo Grande com 30.326 casos e 556 óbitos, Dourados registra 7.208 casos e 95 óbitos, Corumbá 4.037 casos, 132 mortes, Três Lagoas 2.116 casos, 34 óbitos e Sidrolândia com 2.011 casos, 26 mortes.