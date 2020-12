Brasil tem 179,7 mil mortes por Covid-19

Tamanho do texto

Mortes por conta da pandemia do novo coronavírus chegaram a 179.765. Ainda há 2.313 falecimentos em investigação. A quantidade de pessoas que se infectaram desde o início da pandemia chegou a 6.781.799. Segundo o Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (11), há 670.257 pacientes em acompanhamento. Outras 5.931.777 pessoas já se recuperaram da doença.

Divulgação/Ministério da Saúde Dados são divulgados diariamente

Os estados com mais mortes pela covid-19 é São Paulo (43.661), Rio de Janeiro (23.546), Minas Gerais (10.499), Ceará (9.768) e Pernambuco (9.229). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (744), Roraima (749), Amapá (842), Tocantins (1.192) e Rondônia (1.628).

Mato Grosso do Sul registrou 18 mortes e 1.236 novos casos de Covid-19. nesta quinta-feira (10) o Estado soma 109.785 casos de infecção, 1.888 mortes e 94.020 recuperados. Também há 407.540 casos notificados, dos quais 288.950 foram descartados.