Brasil registra 50.177 novos casos de covid em 24 horas

Neste sabado (19) o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde (MS) mostra 50.177 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 7.213.155 casos desde o começo da pandemia. Além disso, foram registradas 706 mortes, totalizando 186.356 óbitos.

O ministério também informou que 6.222.764 pessoas (86,3%) já estão curadas do vírus. Conforme a Agência Brasil, São Paulo chegou a 1.384.100 de pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (484.187) e Bahia (468.003). Já o Acre é tem o menor número de casos (39.869), seguido de Amapá (65.109) e Roraima (67.359).