Brasil registra 1.185 óbitos por Covid-19

Tamanho do texto

PMC Mortes foram registradas em 24 horas

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.185 novos óbitos por novo coronavírus (Covid-19) e elevou o total de mortes para 53.830. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, o aumento de 2,2% no número de óbitos em relação a terça-feira (23).

Os estados com maior número de óbitos são São Paulo (13.352), Rio de Janeiro (9.295), Ceará (5.815), Pará (4.726) e Pernambuco (4.425). Ainda figuram entres os com altos índices de vítimas fatais em função da pandemia Amazonas (2.710), Maranhão (1.836), Bahia (1.541), Espírito Santo (1.463), Alagoas (938) e Paraíba (828). Conforme a Agência Brasil, os estados com mais casos confirmados da doença são São Paulo (238.822), Rio de Janeiro (103.493), Ceará (99.578), Pará (91.708) e Maranhão (73.314).

Na detecção de novos casos da doença, foram 42.725 novos diagnósticos confirmados totalizando 1.188.631. O acréscimo de pessoas infectadas marcou uma variação de 3,7% sobre o número de ontem, quando constava o total de 1.145.906 de pessoas infectadas. Do total, 484.893 estão em observação, 649.908 foram recuperados e 3.904 mortes estão em investigação.