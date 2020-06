Brasil já tem mais de 570 mil vidas salvas do coronavírus

Arquivo/Rovena Rosa/Agência Brasil ..

O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil, na noite desta segunda-feira (22). De acordo com o boletim da assessoria epidemiológico da pasta, são 1.106.470 casos confirmados em todo o país. Nas últimas 24 horas, foram 21.432 novos registros. Os óbitos em território nacional somam 51.271.



Segundo o balanço do Governo Federal, mais de 571 mil pessoas que tiveram a Covid-19 estão recuperadas. Outros 483.550 casos estão em acompanhamento e quase quatro mil mortes estão sendo investigadas.



No cenário entre os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão são os que registram maior números de casos. Tocantins, Roraima e Mato Grosso do Sul aparecem como os entes Federativos com menor incidência da doença.