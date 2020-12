Brasil acumula 7,16 milhões de casos de covid-19

Tamanho do texto

Saul Schramm/Portal MS Boletim é divulgado todos os dias

Número de mortes pelo covid-19 chegou a 185.650, nesta sexta-feira (18), onde foram registradas 823 mortes, número menor as 24 horas anteriores, quando o acréscimo às estatísticas foi de 1.092, batendo a marca dos 1 mil que não ocorria desde setembro. Ainda há 2.253 mortes em investigação.

Número de pessoas infectadas somou 7.162.978. Desde ontem foram registrados 52.544 novos diagnósticos positivos de covid-19. Boletim indica aumento de 6% no número de infectados e de 11% nas mortes por covid-19. Ainda conforme a atualização do órgão, há 779.143 pacientes em acompanhamento. Outras 6.198.185 se recuperaram da infecção.

Estados com mais mortes pela covid-19 é encabeçada por São Paulo (44.878), Rio de Janeiro (24.351), Minas Gerais (11.009), Ceará (9.903) e Pernambuco (9.383). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (757), Roraima (769), Amapá (864), dado referente a ontem, Tocantins (1.212) e Rondônia (1.689).

Em Mato Grosso do Sul soma 119.079 casos confirmados, 2.009 mortes, 102.309 já estão recuperados, 432.260 casos notificados, dos quais 302.782 foram descartados. Há 3.812 testes em análise no Lacen e 6.587 casos sem encerramento pelos municípios.