Filha do ex-jogador de basquete Kobe Bryant também morreu no acidente

USA Today Sports/reuters/Direitos Reservados

Foi confirmado que havia 9 pessoas a bordo do helicóptero em que o ex-jogador de basquete Kobe Bryant morreu, neste domingo (26). As informações foram reveladas pela polícia de Calabasas, em coletiva, na Califórnia.

Anteriormente, havia sido divulgado que apenas cinco pessoas haviam morrido, mas a atualização aponta para oito passageiros e o piloto.

O horário da queda foi às 9h47 da manhã no horário local. O helicóptero ainda pegou fogo depois de cair, as chamas só foram apagadas depois da chegada dos bombeiros. Ainda sem uma resolução, continuam as investigações sobre as causas do acidente estão em andamento.

A identidade de mais uma vítima foi confirmada, a filha do ex-jogador, Gianna, de 13 anos, também estava na aeronave. Já para os outros passageiros, será necessário fazer testes de DNA para determinar suas identidades.