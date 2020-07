STJD confirma pena do Corumbaense e rebaixa Pontaporanense

Daniela Lameira / Site STJD Sessão virtual confirmou a pena do Corumbaense

Acabou de vez a novela envolvendo Corumbaense FC e a SE Pontaporanense na continuidade do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Nesta segunda-feira (13), em sessão virtual, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou, por unanimidade a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) em punir o clube da Cidade Branca em seis pontos por ter usado um atleta irregularmente.

No julgamento pelo pleno do TJD, em junho, foi imposta a pena agora confirmada, o que não concordou a diretoria do time de Ponta Porã, que buscava a pena máxima com a perda de até 16 pontos, o que rebaixaria o Corumbaense, junto com a SE Nova Andradina. Como não concordou com a decisão, a SEP levou a questão para a esfera nacional, mais uma vez sem sucesso.

Como conquistou 11 pontos na primeira fase, com a pena o Corumbaense caiu para cinco pontos e terminou na oitava posição, uma à frente da Pontaporanense que, assim, retorna para a segunda divisão.

Estadual

Com o fim da questão jurídica pendente, o Campeonato Estadual, ainda sem data para retornar, mantém os confrontos de quartas de final. Líder na primeira fase, o Aquidauanense FC enfrenta o Corumbaense com o jogo de volta no Estádio Noroeste. O EC Águia Negra joga contra o Maracaju AC e a volta acontece em Rio Brilhante. A SERC tem o clássico regional contra o Costa Rica EC e o segundo jogo em Chapadão do Sul. O último confronto é o clássico entre Operário FC e EC Comercial. Os dois jogos acontecem no Estádio Morenão, mas o mando da volta é do Galo.