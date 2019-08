São Paulo vence Athletico em Curitiba e chega ao G4 do Brasileirão

Tamanho do texto

Twitter Oficial/São Paulo FC São Paulo, de Daniel Alves, ficou dois pontos atrás do líder Santos com vitória

Quinta vitória seguida e lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. O São Paulo segue subindo na classificação e entra dez vez na disputa do título ao vencer, nesta quarta-feira (21), o Athletico-PR, em Curitiba, por 1 a 0, gol de Victor Bueno, em partida atrasada que fechou a 13ª rodada.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 30 pontos, junto com o vice-líder Flamengo e o Palmeiras, terceiro colocado – dois a menos que o líder Santos. Já o Furacão tem 22 pontos e segue na oitava posição.

O jogo

Na Arena da Baixada, o Athletico tentou controlar o jogo, chegou a passar dos 70% de posse de bola durante o primeiro tempo, mas teve pouca criatividade. O lance de maior perigo do Furacão saiu dos pés de Marcelo Cirino, aos quatro minutos. Bem postado defensivamente, o Tricolor se segurou bem e foi fatal quando chegou ao ataque. Na primeira oportunidade que apareceu, Vitor Bueno colocou os visitantes na frente. Depois de boa trama paulista, Liziero bateu rasteiro e o camisa 12 fez o desvio certeiro direto para o fundo das redes, fazendo o 1 a 0.

Na volta do intervalo, o São Paulo assustou logo aos dois minutos. Antony recebeu lançamento na área, mas viu o goleiro do atleticano sair bem do gol para afastar o perigo. Mas foi só. Aos poucos, o Furacão tomou conta das ações e teve boas chances para empatar a partida. A primeira delas veio aos 27 minutos. Após bola alçada na área, Vitinho testou firme e Volpi voou para evitar o gol. Aos 35, foi a vez de Madson aparecer para o Rubro-Negro, mas novamente o arqueiro tricolor levou a melhor. Sete minutos depois, Marco Ruben emendou uma bicicleta e quase marcou um golaço na Arena. O Tricolor tentou responder, mas Reinaldo não aproveitou boa oportunidade criada por Daniel Alves. Já nos acréscimos, Pedro Henrique arriscou pela última vez para o Athletico.