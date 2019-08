Santos abre três, vacila e permite empate do Fortaleza na Vila

Divulgação/Santos FC Peixe abriu 3 a 0 e, quando a vitória parecia certa, permitiu o empate do Tricolor

Uma vitória certa escapou pelas mãos do Santos nesta 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (25), o Peixe recebeu o Fortaleza-CE e chegou a abrir 3 a 0 no primeiro tempo, mas vacilou na etapa final e permitiu o empate em 3 a 3, para decepção da torcida que lotou a Vila Belmiro. Agora com 33 pontos, o Santos perdeu a chance de manter vantagem em relação aos adversários mais próximos na briga pela liderança. O Fortaleza, por sua vez, aparece na 15ª colocação, com 18 pontos.

O Jogo

O Peixe fez um primeiro tempo avassalador na Vila, indo para o intervalo com 66% de posse de bola e vencendo por 3 a 0. O primeiro gol veio logo no primeiro ataque. Sasha encontrou Marinho na área, o atacante bateu no canto direito de Felipe Alves e abriu o placar. O segundo veio rápido. Aos nove, Jorge aproveitou sobra de escanteio e bateu de primeira, da meia-lua, marcando um golaço. Antes do fim da etapa saiu o terceiro. Eduardo Sasha, lançado por Jorge, invadiu a área e bateu com muita categoria, decretando 3 a 0.

O Santos seguiu pressionando no segundo tempo. Chegou a fazer o quarto aos cinco minutos, com Soteldo. Mas o bandeira assinalou o impedimento. O Fortaleza tentava diminuir o prejuízo. Aos 14, veio um suspiro. Aguilar derrubou Edinho na área. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Wellington Paulista deslocou Éverson e marcou. O gol animou o Tricolor de Aço, que fez o segundo aos 22 minutos, de novo com Wellington Paulista, que apareceu sozinho para finalizar. E quem imaginaria um empate do Fortaleza. Pois é, quando o relógio marcava 49 minutos, Carlinhos cruzou, Aguilar caiu na hora de fazer o corte e abola sobrou para Tinga completar e fechar o jogo em 3 a 3.