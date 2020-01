Santa Cruz e Bahia fazem clássico na primeira rodada da Copa do Nordeste

Divulgação/CBF Santa Cruz, de Danny Morais, e Bahia, de Gilberto, medem forças na Copa do Nordeste

A primeira rodada da Copa do Nordeste segue neste sábado (25) e com clássico. No Recife, o Santa Cruz-PE recebe o Bahia-BA, confronto que coloca frente a frente os campeões de 2016 contra o campeão de 2017, respectivamente. A partida começa às 15h (MS), no Estádio do Arruda.

As duas equipes não parecem ter as respectivas escalações definidas para o confronto. No Santa Cruz a baixa pode ser o atacante Pipico. O atleta está com uma virose e não treinou com o grupo nos últimos dois dias. A comissão técnica de Itamar Schulle, no entanto, relacionou o jogador para a partida. O técnico Roger Machado também pode ter problemas para definir como vai mandar o Bahia para o duelo. Os meias Marco Antônio e Elton fizeram apenas atividades na academia na última sexta-feira (24) e são dúvidas para a estreia do time no Nordestão.

Ex de um lado e do outro

Nos dois lados do confronto há atletas que conhecem bem o adversário. Hoje defendendo o Santa Cruz e na condição de ídolo da torcida, o zagueiro Danny Morais atuou por duas temporadas no Bahia. O atleta destaca que a tradição do Tricolor de Aço dá força ao clube e acredita que, também por isto, o duelo será bastante disputado.

“O Bahia mudou bastante desde a época em que eu estive lá. Mas é um clube parecido com o nosso, de massa, e tenho certeza que vão dificultar ao máximo para nós. Mas o caminho é focar no que a gente está fazendo aqui, nos treinamentos, em dar o nosso melhor, pois só assim a gente pode fazer frente e conseguir um resultado bom para nós”, declarou o defensor do Cobra Coral.

Gilberto é a esperança de gols do Bahia. Artilheiro da Copa do Nordeste do ano passado, com oito gols marcados, o atacante começou a carreira no Santa Cruz. Ele destaca que será especial voltar ao Arruda para disputar uma competição que tanto gosta e acredita que o duelo será um bom teste para o clube de Salvador neste início de temporada.

“O Santa foi o clube que me deu uma oportunidade grande, foi o clube onde eu comecei, e voltar a uma casa em que eu tenho imensa gratidão é sempre bom. E pela Copa do Nordeste ainda mais, é uma disputa regional muito bonita, de clássicos emocionantes, onde as torcidas se envolvem com o que é feito dentro de campo, as lindas festas na arquibancada... Campeonatos assim têm o nível muito alto. O jogo será difícil e isso é bom para o começo da temporada, para a gente se acostumar com o que teremos pela frente”, declarou.