Rebeca Andrade é melhor no salto e conquista ouro

Twitter Oficial/Olympics Rebeca fez a melhor média na final, deixando americana e sul-coreana para trás

Tóquio 2020 definitivamente é a Olimpíada de Rebeca Andrade. Depois da medalha de prata, a primeira da ginástica olímpica do Brasil, a ginasta cravou seu nome na história do esporte com mais uma medalha, só que desta vez dourada. A brasileira foi a melhor neste domingo (1º) na disputa do salto, conquistando o ouro.

Para subir ao lugar mais alto do pódio, Rebeca conseguiu a média de 15.083 nos seus saltos, pontuação até inferior ao que teve nas eliminatórias, mas suficiente para ser melhor que a americana Mykayla Skinner, com 14.916 de média e medalha de prata, e a sul-coreana Yeo Seojeong, bronze com média de 14.733 pontos.

A saga de Rebeca Andrade por medalhas em Tóquio não acabou. Nesta segunda-feira (2), a ginasta ainda disputa a final do solo, competição marcada para começar às 4h57 (MS) e melhorar sua marca de ser a primeira brasileira a conquistas duas medalhas na mesma edição dos jogos.

Se subir ao pódio iguala a marca de Isaquias Queiroz, o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas na mesma edição, feito conquistado na Rio 2016.