Quartas de final da Libertadores tem cinco times brasileiros entre os oito classificados

Rogério Vidmantas

Capital News



Marcelo Cortes/CR Flamengo Mesmo derrotado em La Paz pelo Bolívar, o Flamengo avançou às quartas de final da Libertadores

A fase de quartas de final da Copa Libertadores está definida e, assim como aconteceu nas oitavas, dois confrontos serão entre clubes brasileiros. Isso porque dos oito times que passaram pelas oitavas de final, cinco são do Brasil. Os últimos classificados, nesta quinta-feira (22), foram o São Paulo, que eliminou o Nacional-URU com vitória por 2 a 0, e o Flamengo, mesmo com derrota por 1 a 0 para o Bolívar-BOL, já que venceu a ida por 2 a 0.

Devido a distribuição dos confrontos nas chaves, pelo menos dois times brasileiros estão garantidos nas semifinal, mas pode ter até três. Em uma chave, o Fluminense, atual campeão da competição, enfrenta o Atlético Mineiro e, quem passar, joga a semifinal contra o classificado entre Colo Colo-CHI e River Plate-ARG.

Na outra chave, o confronto doméstico é entre o Botafogo, que já eliminou o Palmeiras na fase anterior, e o São Paulo. O adversário na semifinal sai de quem passar entre Flamengo e Peñarol-URU.

A rodada de ida das quartas de final da Libertadores acontece entre os dias 17 e 19 de setembro e a volta, entre os dias 24 e 26. A Conmebol deve divulgar a tabela detalhada nos próximos dias.