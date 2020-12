Quais são os times grandes em baixa nos principais campeonatos europeus?

Não é exclusividade do futebol brasileiro ter grandes times com fraco desempenho na liga nacional. Nos principais campeonatos europeus, alguns clubes de muita tradição também estão devendo bons resultados para os seus torcedores. As situações mais evidentes são dos gigantes espanhóis Barcelona e Real Madrid.



Diferentemente das últimas décadas, a La Liga não tem os dois grandes disputando um campeonato à parte dos demais. Na verdade, Barça e Real não estão nem entre os três primeiros colocados. O time catalão está na sétima posição com apenas 14 pontos conquistados em nove jogos e já acumula três derrotas. Já o time merengue tem o mesmo número de derrotas, porém, tem três pontos a mais, com um jogo a mais disputado.

Reprodução Premier League, La Liga, Bundesliga e Serie A Italiana têm campanhas decepcionantes de grandes clubes

Uma das duas equipes a conseguir tirar a conquista da La Liga das mãos de Barcelona e Real Madrid nas últimas duas décadas, o Valencia também está mal das pernas. O time de Javi Garcia está há apenas três pontos da zona de rebaixamento e já soma cinco derrotas em 11 partidas.



A Premier League também tem algumas decepções na temporada até aqui. Os times de Manchester fazem campanhas medíocres e se encontram no meio da tabela de classificação. Sem estar na briga pelo topo há bastante tempo, talvez, a campanha do United não surpreenda tanto quanto a do City. Protagonista nas últimas temporadas, o time de Pep Guardiola soma apenas 15 pontos em nove partidas. O ataque, que sempre foi um destaque, está com grandes dificuldades de marcar. Mesmo com o desfalque de Sergio Agüero, os 15 gols marcados são bastante abaixo do que se espera de um time com De Bruyne, Sterling, Mahrez e Gabriel Jesus.



Depois de começar a temporada com um título de Community Shield sobre o atual campeão inglês, Liverpool, o Arsenal empolgou sua torcida. Porém, a atual campanha da Premier League vem sendo uma grande tristeza. Os Gunners perderam metade dos jogos que disputaram e têm apenas 13 pontos conquistados.



Porém, a situação mais preocupante de um tradicional clube europeu em sua liga nacional é a do Schalke 04. Mergulhado em uma crise financeira e de desempenho, a lanterna da Bundesliga é um grande reflexo disso. O time de Gelsenkirchen deve fechar o ano com um prejuízo de 50 milhões de euros e para não ajudar já são 25 partidas consecutivas sem vitória. Para se ter uma ideia, a última vitória do Schalke 04 foi em janeiro de 2020.



Com um cenário menos alarmante, porém com risco de rebaixamento, é o da Fiorentina. A Viola está há dois pontos do Z3 do Campeonato Italiano, com apenas oito pontos conquistados em nove jogos.



Você acredita na recuperação de quais times?

