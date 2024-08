Paysandu recebe Mirassol em busca de reabilitação na Série B do Brasileiro

Rogério Vidmantas

Matheus Vieira/Paysandu SC Paysandu busca se recuperar de sequência de tropeços para se afastar da zona de rebaixamento

Dois jogos nesta segunda-feira (26) dão sequência à 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e com times do G4 em campo. Às 18h (MS), o Paysandu-PA recebe o Mirassol-SP no Estádio da Curuzu, em Belém.

Os dois times estão em situações opostas na competição. O Papão vem de uma sequência de tropeços e, com 25 pontos, caiu para a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, por isso a obrigação de pontuar para seguir respirando fora do Z4. Por outro lado, o time paulista figura na quarta posição e, se vencer, pode até retomar a liderança.

Fortaleza

Na outra partida, o líder Novorizontino-SP vai a Fortaleza para enfrentar o Ceará-CE, no Estádio Castelão, com o objetivo de se manter na liderança da competição. A TV Brasil transmite o confronto.

Com 40 pontos conquistados, o time do técnico Eduardo Baptista chega a esse confronto querendo manter a liderança e uma invencibilidade que já dura 12 partidas. O último revés do time de Novo Horizonte foi para a Ponte Preta-SP no dia 15 de junho. O Tigre do Vale deposita suas esperanças no atacante Lucca, artilheiro da equipe com cinco gols.

Já o Ceará, que ocupa a oitava posição com 32 pontos, sabe que uma vitória seria muito importante na luta pelo acesso para a Série A. Dono do melhor ataque da competição, o Vozão tem Eric Pulga como válvula de escape. O ponta de 23 anos já tem 16 gols no ano, sendo sete na Série B.