Palmeiras vence América em BH e garante lugar na decisão da Copa do Brasil

Agência Palmeiras Palmeiras teve dificuldade no primeiro tempo, mas buscou a vitória no segundo

O Palmeiras volta a decidir a Copa do Brasil. A vaga na decisão da edição 2020 veio com vitória sobre o América-MG, nesta quarta-feira (30) em Belo Horizonte, por 2 a 0. Depois de um primeiro tempo apagado, o Verdão buscou o resultado no segundo, com gols de Luiz Adriano e Rony.

O adversário na decisão será o Grêmio, maior vencedor do torneio, que segurou empate sem gols com o São Paulo no Morumbi. Os confrontos acontecem nos dias 3 e 10 de fevereiro.

O Jogo

Palmeiras e América empataram o jogo de ida em 1 a 1 e a disputa ficou aberta para a partida no Independência, ou seja, a vaga seria de quem vencesse. Mesmo assim, as equipes optaram por um jogo mais cauteloso durante o primeiro tempo no Independência, com muita marcação e pouca inspiração no setor ofensivo. Willian até tentou para o Palmeiras, enquanto Sávio arriscou para o Coelho. Mas as chances claras de gol não apareceram e o 0 a 0 seguiu até o intervalo.

O confronto voltou mais animado para a etapa complementar. Querendo fazer valer o mando de campo, o América pisou no acelerador. Felipe Augusto, aos dez, e Ademir, aos 11, assustaram. O primeiro parou em boa defesa de Weverton e o segundo errou o alvo. Na sequência, em jogada bem trabalhada no ataque mineiro, Juninho recebeu livre dentro da área, mas pecou na hora da finalização.

Do outro lado, o Palmeiras foi aos poucos equilibrando as ações. E, aos 23, Rony achou Luiz Adriano na entrada da área, o camisa 10 fez o domínio próximo à área e bateu no cantinho do goleiro, fazendo 1 a 0. O segundo do Verdão veio já na marca dos 39 minutos. Lucas Lima cobrou falta na área, Mayke testou firme, Matheus Cavichioli fez bela defesa, mas Rony apareceu para aproveitar o rebote e carimbar a classificação palmeirense.