Palmeiras goleia Bolivar e garante lugar nas oitavas da Libertadores

Agência Palmeiras Wesley fez boa partida e marcou um golaço na goleada verde em casa

Goleada e classificação verde na Libertadores. Pela quinta rodada da primeira fase, o Palmeiras passou por cima do Bolivar-BOL com 5 a 0 em São Paulo e cravou vaga nas oitavas de final. A vitória foi construída com gols de Willian, no início do primeiro tempo, Wesley, Matias Viña, Raphael Veiga e Rony, todos no segundo.

O resultado deixou o Palmeiras com 13 pontos na tabela de classificação, ocupando a liderança do Grupo B de forma ainda mais isolada, seguido do Guaraní-PAR, com sete, que joga nesta quinta (1). Na sequência, vem o Bolívar, com quatro pontos, e o Tigre-ARG, lanterna, com um.

O Jogo

O Palmeiras começou o jogo no Allianz Parque acelerando e marcou o primeiro logo aos quatro minutos. Rony recebeu pela direita e cruzou por baixo, a bola cruzou a área e chegou até Wesley que pegou torto. Mas Willian estava esperto e, com um carrinho, alcançou a bola e mandou para as redes. Depois o Verdão desacelerou e viu o Bolivar incomodar Weverton que precisou trabalhar para evitar o empate.

Na etapa final, porém, o Palmeiras tomou conta do jogo e construiu a goleada com menos de 20 minutos. Logo no primeiro minuto, Wesley recebeu pela esquerda e, da entrada da área, tocou por cima do goleiro, fazendo um golaço. Aos 13, após cruzamento de Rony, Matías Viña fica com rebote de disputa pelo alto de Gustavo Gómez e chuta com força para marcar o terceiro.

A goleada se caracterizou dois minutos depois. Matías Viña cruza rasteiro pela esquerda e Raphael Veiga desvia de primeira, vencendo o goleiro Rojas. O placar foi fechado aos 18 minutos com, enfim, o primeiro gol de Rony pelo Palmeiras. Wesley cruzou e o camisa 11, na segunda trave, cabeceou no contra-pé de Rojas, fazendo 5 a 0.