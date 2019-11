Palmeiras enfrenta Ceará e tenta diminuir vantagem do Flamengo

Tamanho do texto

Técnico mano Menezes conversa com diretor Alexandre Mattos no CT do Palmeiras nesta sexta

O Campeonato Brasileiro ganhou uma ponta, pequena é verdade, de dúvida em relação ao favoritismo do líder Flamengo com o empate na última rodada com o Goiás-GO. Como o Palmeiras, segundo colocado venceu, a diferença entre eles caiu de dez para oito pontos, pouco ainda, mas o suficiente para levantar o debate se o Mengão consegue manter a virtual conquista.

A disputa entre eles segue nesta 30ª rodada, que começa neste sábado (2). O primeiro a entrar em campo é o Palmeiras, no Allianz Parque, às 18h (MS), contra o Ceará-CE. Se vencer, diminui provisoriamente a diferença para cinco pontos e torce por tropeço do Flamengo contra o Corinthians, clássico marcado para domingo, no Maracanã.

A esperança da torcida verde ganha respaldo na ótima partida do time na última quarta-feira, quando venceu o rival São Paulo por 3 a 0. Apostando nisso, o técnico Mano Menezes deve manter a mesma formação, exceto em situações de contusão. O lateral Marcos Rocha não treinou nesta sexta e pode ser substituído por Jean ou Mayke, voltando de lesão. No ataque, Deyverson deve ser mantido, apesar de Luiz Adriano já estar treinando. O atacante, porém, deve ganhar mais uma semana de trabalho para o clássico diante do Corinthians ou aparecer na quarta, contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

O Verdão começa o jogo com Weverton no gol; Marcos Rocha (Jean ou Mayke), Gustavo Gómez, Victor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Dudu; Deyverson.

No Ceará a defesa do técnico Adilson Baptista está desfalcada e Samuel Xavier deve jogar deslocado pela esquerda. O time terá Diogo Silva no gol; Fabinho, Valdo, Eduardo Brock e Samuel Xavier; Willian Oliveira; Ricardinho, Pedro Ken e Thiago Galhardo; Bergson e Felipe Silva.

Felipe Fernandes de Lima apita a partida, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcus Vinicius Gomes. O árbitro de vídeo será de responsabilidade de Igor Junio Benevenuto de Oliveira, todos de Minas Gerais.