Lewis Hamilton crava melhor tempo no retorno da Fórmula 1

Lewis Hamilton cravou o melhor tempo do dia na segunda sessão de treino livre

Adaptada para seguir durante a pandemia do novo coronavírus, a Fórmula 1 está de volta. Nesta sexta-feira (3) começaram os treinos livres para o GP da Áustria, no próximo domingo (5). Essa é a primeira de oito provas da temporada até agora confirmadas pela FIA, todas na Europa e as duas primeiras na Áustria, a próximo no dia 12. A expectativa é que o campeonato aconteça com 18 corridas, entre elas o GP do Brasil, por enquanto ainda no calendário.

As primeiras voltas mostram que o domínio da Mercedes deve seguir, pelo menos no início da temporada. A equipe inglesa foi dominante e fez dobradinha nas duas sessões de treinos livres desta sexta, com Lewis Hamilton superando Valtteri Bottas no segundo e cravando o melhor tempo do dia. O terceiro tempo foi do mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, com bom desempenho. O canadense Lance Stroll, outro piloto da equipe, ficou na sétima posição no treino da tarde.

Outras posições

Depois de um fraco desempenho na primeira sessão, no treino da tarde a Ferrari teve um alento com o quarto lugar de Sebastian Vettel. Porém, seu companheiro Charles Leclerc, pole position em Spielberg no ano passado, foi apenas o nono colocado. Outra equipe que colocou seus dois carros entre os dez primeiros foi a McLaren, com Lando Norris em sexto e Carlos Sainz em décimo.

Vencedor do GP da Áustria nos últimos dois anos com a RBR, Max Verstappen ficou numa discreta oitava posição depois de ter sido o terceiro colocado mais cedo. Daniel Ricciardo, da Renault, completou os dez primeiros, em quinto.

Neste sábado (4), 6h (MS) acontece mais uma sessão de treino livre. A classificação será definida às 9h (MS) e a largada, no domingo, está prevista para 9h (MS).