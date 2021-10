Keno marca e Atlético vence Internacional no Mineirão

Twitter Oficial/Atlético Mineiro Keno entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória do Galo no Mineirão

A desclassificação na Libertadores ficou para trás e agora o Atlético Mineiro só pensa em manter a boa vantagem que tem na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), pela 23ª rodada, o Galo recebeu o Internacional em Belo Horizonte e, com gol de Keno no segundo tempo, venceu por 1 a 0.

A vitória em casa deixa o Atlético com 49 pontos e tranquilo na primeira posição, 11 a mais que o Palmeiras que ainda joga neste domingo (3) contra o Juventude-RS. Já o Inter está em sétimo, com 32 pontos somados.

O jogo

O primeiro tempo do confronto entre Atlético e Internacional no Mineirão foi eletrizante. O Galo teve suas principais oportunidades aos 12, em cabeçada de Nathan Silva pela linha de fundo, e com Sasha, que saiu na cara de Daniel, tentou encobrir o goleiro, que evitou o gol. O Colorado quase marcou aos 17, quando Taison lançou Yuri Alberto, que bateu cruzado de fora da área e obrigou Everson a operar boa defesa. O goleiro atleticano e o atacante do Inter repetiram o confronto aos 45, em pancada de Yuri que Everson voltou a defender, evitando o gol gaúcho.

O segundo tempo iniciou com a mesma intensidade da primeira parte. O Galo teve a chance de marcar aos sete, quando Arana levantou para Sasha, mas Daniel saiu bem da meta para evitar o cabeceio. Já o Colorado quase marcou com Taison, aos 14, em bela transição rápida, que terminou no chute fraco do atacante para a defesa de Everson. Depois desse lance, o Atlético tomou conta do campo ofensivo, pressionando e buscando o gol. Aos 21, Hulk levantou para Keno, e o atacante por pouco não desviou para as redes.

Até que aos 32, o gol do jogo saiu. Hulk fez bela jogada pela direita, driblou Rodrigo Dourado e enfiou a bola na medida para Keno, que apenas empurrou para o gol, inaugurando o placar. Atrás no marcador, o Inter se lançou ao ataque e o Galo apostava nos contragolpes, mas o Colorado não conseguiu o empate e o placar se manteve no final.