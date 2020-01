Imperatriz vira sobre CRB na abertura da Copa do Nordeste

Vagner Jr/Coluna do Futebol Joelson comemora seu gol, o primeiro do Imperatriz na vitória em casa

A Copa do Nordeste teve sua primeira partida da fase de grupos na noite desta terça-feira (21) e foi coberta de emoções já nos primeiros toques na bola. Com direito a gol relâmpago, Imperatriz-MA e CRB-AL se enfrentaram no Estádio Frei Epifânio, e deram o pontapé inicial na atual temporada da ‘Lampions League’.

O Galo saiu na frente com o tento marcado por Rafael Longuine, mas o Cavalo de Aço virou o placar com Joelson e Alyson. O resultado deu os três primeiros pontos para o Imperatriz, que agora lidera o Grupo B do Nordestão. Já o CRB permanece zerado na chave A do torneio.

O jogo

A partida começou alucinante desde os primeiros segundos. Após bobeira da zaga do Imperatriz, Rafael Longuine pegou o rebote do goleiro e colocou a bola no fundo do barbante. Apenas 27 segundos de bola rolando e o CRB já vencia pelo placar de 1 a 0. Depois do susto inicial, o Imperatriz conseguiu arrumar a casa e passou a levar perigo ao gol defendido por Victor Souza. O resultado apareceu aos 29 minutos, quando Hudson recuperou a bola e a levantou na área. Joelson apareceu e deixou tudo igual em 1 a 1.

Na etapa final, o jogo permaneceu equilibrado, mas os donos da casa conseguiram pular na frente aos 28 minutos. Joelson pegou a sobra da defesa e colocou na cabeça de Alyson. O defensor subiu mais alto do que todo mundo e cabeceou para o chão, como manda o figurino, virando a partida para o Cavalo de Aço para 2 a 1. A partir daí, os donos da casa conseguiram administrar bem o resultado e garantiram os três pontos no primeiro jogo da Copa do Nordeste 2020.