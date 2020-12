Grêmio segura São Paulo e está em mais uma final de Copa do Brasil

Twitter Oficial/São Paulo FC Muita disputa e pouca emoção, suficiente para o Grêmio se classificar no Morumbi

Segundo maior vencedor da Copa do Brasil com cinco títulos, o Grêmio confirmou presença em mais uma decisão. Na noite desta quarta-feira (30), o Tricolor Gaúcho segurou o empate em 0 a 0 com o São Paulo, resultado suficiente para avançar para nona final, já que havia vencido por 1 a 0 em Porto Alegre. O adversário será o Palmeiras, que eliminou o América-MG na outra semifinal. Os jogos estão marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021.

O jogo

São Paulo e Grêmio disputaram um primeiro tempo de muita marcação e equilíbrio no Morumbi. O Tricolor Paulista teve mais posse de bola, enquanto a equipe gaúcha foi dona das melhores chances de gol. A primeira aconteceu aos 10 minutos. Após escanteio, Kannemann desviou de cabeça, a bola sobrou para Victor Ferraz finalizar e acertar a trave de Volpi.

Depois, aos 18, Diego Souza ficou com rebote e tentou de bicicleta. A bola foi para fora, passando perto. O São Paulo teve uma tímida oportunidade na marca dos 28, quando Juanfran rolou para Gabriel Sara, que arriscou da entrada da área. Mas o chute saiu pela linha de fundo.

A partida ficou ainda mais pegado na primeira parte da segunda etapa, com forte marcação e muitas faltas cometidas por ambos os lados. Com maior posse de bola, o Tricolor Paulista passou grande parte do tempo cercando a área da equipe gaúcha, que por sua vez mantinha-se sólida na defesa.

Na pressão são-paulina, Kannemann desviou, a defesa do Grêmio afastou mal e a bola sobrou para Toró, que sozinho cabeceou para defesa de Vanderlei. Mas, no fim, quem comemorou foi o Imortal, que vai para a decisão atrás do seu sexto título da Copa do Brasil.