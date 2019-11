Flamengo enfrenta Corinthians para manter Palmeiras longe

Alexandre Vidal/CR Flamengo No primeiro turno, Corinthians e Flamengo ficaram no empate em Itaquera

As duas maiores torcidas do Brasil e momentos distintos no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (3), às 15h (MS), no Rio de Janeiro, com objetivos bem diferentes. Líder e com uma sequência de invencibilidade, o Mengão tenta evitar que o Palmeiras se aproxime. Já o Timão, sem vencer há sete jogos, saiu da zona de classificação para Libertadores e vê o trabalho do técnico Fábio Carille ser questionado.

O Estádio do Maracanã deve mais uma vez estar lotado, já que quase todos os ingressos haviam sido vendidos antecipadamente. A arbitragem será toda do Rio Grande do Sul, com Jean Pierre Gonçalves Lima apitando o jogo, auxiliado por Leirison Martins e José Eduardo Calza; Leandro Vuaden será o responsável pelo árbitro de vídeo.

Times

Hoje não terá gol do Gabigol. O artilheiro do Brasileirão é o principal desfalque do técnico Jorge Jesus por ter levado o terceiro cartão amarelo no empate com o Goiás na quinta-feira e cumpre suspensão. Vitinho deve ocupar o seu lugar, com Bruno Henrique atuando mais no meio como atacante de referência. A boa notícia é o retorno do goleiro Diego Alves, recuperado de uma entorse no tornozelo.

O português deve escalar o Mengão com Diego Alves no gol; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Vitinho.

No Corinthians a ausência por suspensão é do lateral esquerdo Danilo Avelar, que levou o terceiro amarelo na derrota para o CSA-AL. Carlos Augusto ocupa a vaga aberta. O zagueiro Manoel, com dores musculares na coxa, dá lugar a Bruno Méndez e Vágner Love, outro no Departamento Médico, segue fora.

Carille ameaçou algumas mudanças no último treino, mas deve escalar o time com Cássio; Fágner, Bruno Méndez, Gil e Carlos Augusto; Ralf, Júnior Urso, Ramiro e Pedrinho; Matheus Vital (Clayson) e Gustavo.