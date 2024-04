Flamengo e Internacional são os únicos com 100% de aproveitamento no Brasileirão

Rogério Vidmantas

Capital News



Gilvan de Souza/CR Flamengo e Ricardo Duarte/SC Internacional De la Cruz e Wesley são destaques de Flamengo e Interno início do Brasileirão

Duas rodadas de Campeonato Brasileiro e apenas dois dos 20 participantes conseguiram apenas vitórias, o que ilustra o equilíbrio que marca a competição. Flamengo e Internacional são as únicas equipes com 100% de aproveitamento. Empatados em seis pontos, o Rubro-Negro carioca leva a melhor sobre o Colorado pelo número de gols marcados (4 a 3) e lidera a classificação.

Na primeira rodada, os cariocas venceram o Atlético Goianiense fora de casa e superaram o São Paulo, na última quarta-feira (17), no Maracanã, ambos resultados de 2 a 1. Nico De la Cruz (duas vezes), Pedro e Luiz Araújo são os artilheiros da equipe. O Colorado derrotou o Bahia no Beira-Rio, também por 2 a 1, e ganhou como visitante do atual bicampeão, Palmeiras, por 1 a 0, também na quarta. Wesley (duas vezes) e Fernando marcaram os gols do Inter nas partidas.

A competição de Flamengo e Internacional pela ponta de tabela remete à Série A de 2020, em que os clubes disputaram o título até a 38ª rodada. Na ocasião, o desfecho positivo ficou para a equipe da Gávea.

Na terceira rodada, os dois líderes jogam fora de casa, no domingo (21), às 15h (MS). O Mengão enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, enquanto o Inter vai a Curitiba jogar contra o Athletico Paranaense.