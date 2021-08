Flamengo bate Corinthians em Itaquera e sobe no Brasileirão

Agência Corinthians Time de Renato Gaúcho precisou apenas do primeiro tempo para marcar os gols da vitória em Itaquera

O Flamengo segue em busca de recuperação e galgando posições em busca dos primeiros lugares no Campeonato Brasileiro. Pela 14ª rodada, neste domingo (1º), o adversário foi o Corinthians, em São Paulo, e o Mengão fez 3 a 1 na quarta vitória seguida. Com o resultado, o Fla subiu da sexta para quinta posição na tabela de classificação, com 24 pontos e dois jogos atrasados ainda a serem realizados. O Timão, com 17, aparece no 11º lugar.

O jogo

Mesmo jogando na Neo Química Arena, o Flamengo foi superior ao Corinthians no primeiro tempo da partida e abriu três gols de vantagem. Logo aos seis minutos, William Arão roubou a bola em erro de saída do adversário e passou para Everton Ribeiro encher o pé de fora da área e balançar as redes. Controlando as ações e sem dar espaço para o Timão, o Rubro-Negro não diminuiu o ritmo e seguiu criando boas chances.

Após boas intervenções de Cássio e uma bola na trave, o segundo gol dos visitantes saiu aos 39. Arrascaeta mandou a bola na pequena área na medida para Gustavo Henrique completar para o fundo das redes. Quatro minutos depois, Gabriel recebeu pela esquerda e cruzou na área, onde Bruno Henrique subiu sem marcação para ampliar a vantagem para 3 a 0.

O Flamengo voltou com o mesmo ritmo para o segundo tempo. Logo aos três minutos, a equipe rubro-negra envolveu a defesa corintiana dentro da área, e Bruno Henrique furou praticamente dentro do gol. O atacante até completou depois, mas o lance foi invalidado por toque de bola na mão. Seguindo com mais posse de bola, o time visitante foi administrando a vantagem e segurando as investidas do Corinthians. Até que, aos 43, Vitinho descontou para o Timão. Fagner mandou a bola na área, e o meia aproveitou sobra para finalizar de primeira e surpreender Diego Alves, fechando o placar em 3 a 1.