Em jogo de 7 gols, Flamengo vence Bahia e assume vice-liderança

Twitter Oficial/CR Flamengo Pedro e Vitinho saíram do banco e marcaram os gols da virada do Flamengo

Sete gols, expulsões, duas viradas e vitória com um jogador a menos. O domingo (20) do flamenguista no Campeonato Brasileiro não teve nada de monótono. Pela 26ª rodada, no Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu o Bahia-BA, saiu vencendo com gols de Bruno Henrique e Isla, levou a virada com gols de Ramirez e dois de Gilberto e buscou a vitória com Pedro e Vitinho.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 48 pontos e assumiu a vice-liderança, sete pontos atrás do São Paulo, mas também com uma partida a menos. Já o Bahia é o 16º colocado, com 28 pontos somados.

O jogo

O Flamengo começou o jogo em ritmo alucinante e, logo aos quatro minutos, Bruno Henrique acertou um lindo chute de fora da área para abrir o placar no Maracanã. Na sequência, Gabriel quase marcou o segundo. Mas, aos oito, o Rubro-Negro perdeu o camisa 9 por cartão vermelho. Tentando se aproveitar da vantagem numérica, o Tricolor chegou com perigo em finalização de Nino Paraíba, que viu Diego Alves evitar o gol.

Mesmo com um a menos, os cariocas voltaram a balançar as redes, aos 32 minutos. Em contra-ataque de manual, Gerson achou Bruno Henrique, o atacante limpou a marcação e deixou Isla na boa para fazer 2 a 0. Minutos antes do intervalo, o Fla ainda assustou em outras duas oportunidades de Bruno Henrique.

No segundo tempo, foram os visitantes que colocaram o pé no acelerador. O primeiro gol saiu aos cinco minutos com Juan Ramírez. O colombiano recebeu já dentro da área, fez o drible e tocou por baixo do goleiro. Insistindo no ataque, o Esquadrão chegou à virada num intervalo de três minutos e duas vezes com Gilberto. Aos dez, o atacante arriscou de fora da área direto para o fundo das redes, empatando com um golaço. Enquanto, aos 13, o camisa 9 tricolor aproveitou cobrança de escanteio para fazer o terceiro de cabeça.

Depois de assimilar os gols, o Flamengo voltou para o jogo. Aos 18, Gomes carimbou a trave. Até que, na marca dos 36, Filipe Luís colocou a bola na área e Pedro mostrou oportunismo para deixar tudo igual mais uma vez. O Bahia tentou uma resposta rápida em finalizações de Rossi e Rodriguinho, mas ambos pararam em Diego Alves. E, já aos 44 minutos, em jogada bem trabalhada pelo Rubro-Negro, Pedro deu passe magistral para Vitinho recolocar os cariocas na frente e fechar o placar em 4 a 3, mas antes do apito final deu tempo para o meia Daniel, do Tricolor, ser expulso.