CSA vira sobre Sampaio Corrêa e tira Cuiabá do G4

Célio Júnior/AGIF/CBF Azulão começou perdendo, mas buscou vitória e está no grupo de acesso

A 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro não foi boa para o Cuiabá-MT. Depois de empatar sem gols com o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Dourado viu o Juventude-RS vencer a Ponte Preta-SP e lhe tomar a terceira posição. Neste sábado (2), em Maceió, foi a vez do CSA-AL, de virada, vencer o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 1 e assumir o quarto lugar, empurrando o time mato-grossense para fora do G4. Os dois times somam 51 pontos, mas o time alagoano tem uma vitória a mais. Os maranhenses agora levam seis partidas sem vencer e permaneceram na oitava posição, com 45.

O Jogo

Primeiro tempo equilibrado e sem gols no Estádio Rei Pelé. As chances começaram a surgir a partir dos 15 minutos - primeiro com Roney, do Sampaio Corrêa, que teve duas oportunidades diferentes, mas viu o goleiro Matheus defender os chutes. O Azulão respondeu aos 23, em remate de primeira de Nadson que foi encaixado por Gustavo. O arqueiro do clube alagoano trabalhou outra vez aos 26, em finalização de longe de Léo Costa. Já nos momentos finais da etapa inicial, os donos da casa tentaram com Geovane e Paulo Sérgio, mas não conseguiram mexer no placar antes do intervalo.

Foi na segunda etapa que o jogo pegou fogo. Tudo começou aos 20 minutos, quando Marcinho limpou jogada pelo meio e soltou uma bomba de longe - a bola bateu no travessão e entrou, abrindo o placar para o Sampaio Corrêa com um golaço. Porém, o CSA reagiu logo e empatou aos 23, em cabeceio de Yago. A virada não tardou e veio três minutos depois. Rone recebeu levantamento na área e, de primeira, estufou a rede com outro belo gol. A Bolívia Querida ficou com um homem a menos aos 28, após expulsão de Pimentinha por reclamação. Apesar da desvantagem numérica, os maranhenses pressionaram até o fim, mas não conseguiram empatar.