CRB surpreende Ponte Preta em Campinas e se aproxima do G4 da Série B

Alvaro Jr/Ponte Press CRB chega mais perto da zona de acesso com vitória em Campinas

A 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou nesta quarta-feira (21) com dois jogos, um deles sem gols, entre Vitória-BA e América-MG em Salvador. Em Campinas, a Ponte Preta-SP recebeu o CRB-AL e foi surpreendida, perdendo por 1 a 0 e saindo do G4. O Galo alagoano, porém, deu um salto na classificação e fica perto da zona de acesso, na sexta posição com 26 pontos. A Macaca, com a mesma pontuação, vem em seguida.

O jogo

De olho na vitória para colar no G4, o CRB não se intimidou diante dos donos da casa e criou as melhores chances no primeiro tempo no Moisés Lucarelli. Em uma delas, logo aos sete minutos, Léo Ceará foi parado por Ivan. Mas, aos 14, o goleiro não alcançou a bola quando Ferrugem recebeu de Alisson Farias na área e mandou para o fundo das redes. Melhor pelo lado esquerdo, com Marquinhos, a Macaca tentou se impor, mas não teve êxito. Na melhor oportunidade, aos 24, Marquinhos viu Vinicius Silvestre fazer grande defesa e evitar o empate.

Na volta do intervalo, o Galo quase marcou o segundo aos sete minutos, quando Ferrugem recebeu de Felipe Ferreira, invadiu a área e finalizou na rede pelo lado de fora. A Macaca também criou boa chance aos 15, quando Diego Renan recebeu com liberdade dentro da área e mandou um foguete de perna direita, vendo Vinicius Silvestre espalmar. A pressão da Ponte seguiu até os instantes finais, com boas chegadas de Rafael Longuine, Airton e Marquinhos, mas que não foram concretizadas em gol.