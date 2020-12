Corinthians vira sobre Goiás, avança na tabela e já mira Libertadores

Agência Corinthians Goiás saiu na frente, mas Gustavo empatou para o Timão ainda no primeiro tempo

Uma boa sequência de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos e o Corinthians começa a respirar novos ares no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (21), fechando a 26ª rodada, o Timão recebeu o lanterna Goiás-GO em São Paulo e, de virada, venceu por 2 a 1. Fernandão marcou para os visitantes, mas Gustavo e Jô, um em cada tempo, definiram o placar.

Com o resultado o Corinthians sobe duas posições na tabela, aparecendo agora em nono, com 36, mas já de olho na zona de pré-Libertadores, cinco pontos atrás do Palmeiras, o sexto. Já o Goiás é o 20º, com 20 pontos conquistados.

O jogo

Um gol para cada lado na primeira etapa na Neo Química Arena. O Esmeraldino foi rápido, e pulou na frente logo aos cinco. Douglas Baggio fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área para Fernandão mandar de perna esquerda para as redes. Mas o Timão também foi veloz para igualar. Na marca dos 13, Casares encontrou Gustavo Mosquito livre, nas costas da defesa, para acelerar e deixar tudo igual. E o Timão quase virou aos 18, com Otero arriscando de fora da área e acertando o travessão.

Logo na volta do intervalo, aos cinco, o Corinthians pressionou no ataque, Miguel tentou sair jogando e se enrolou. A bola ficou com Cazares, que tocou para Jô aparecer livre e virar a partida. Aos 12 foi a vez do Esmeraldino chegar. Após defesa de Cássio, Vinícius pegou rebote, de primeira, mas parou em outra intervenção do goleiro alvinegro. Cinco minutos depois, em finalização de Gabriel, o Timão acertou bola no travessão.

O Goiás ensaiou uma pressão final, tentando nas bolas aéreas furar a defesa do Corinthians, que por sua vez se segurou e não foi vazada outra vez, segurando a vitória por 2 a 1.