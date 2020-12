Corinthians bate Botafogo e vê Libertadores mais perto

Agência Corinthians Corinthians chega a cinco jogos invicto e ganha posições na classificação

O Corinthians segue ganhando posições no Campeonato Brasileiro e cada vez mais perto da zona de classificação para Copa Libertadores. Neste domingo (27), pela 27ª rodada da competição, o Timão visitou o Botafogo no Rio de Janeiro e, com gols de Cazares e Matheus Vital, venceu por 2 a 0. O resultado faz o Timão ficar ainda mais perto de entrar na competição continental e aparece agora na oitava posição, com 39 pontos. Já o Alvinegro carioca está em 19º, com 23, cada vez mais afundado na zona de rebaixamento.

O jogo

Seguro na etapa inicial, o Corinthians foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Mas quem assustou primeiro foi o Botafogo. Logo após o apito inicial, Caio Alexandre enfiou bola para Werley, que recebeu nas costas de Fábio Santos e chutou cruzado. A bola passou rente à trave de Walter.

Acontece que foi o Timão quem pulou na frente. Aos 33, Cazares recuperou no meio e lançou Gustavo na direita. O atacante avançou e cruzou a bola na área para o venezuelano aparecer no meio da defesa alvinegra e, de cabeça, abriu o placar para o Corinthians.

Logo na volta do intervalo, aos oito, Gil tentou cortar bola que veio pelo alto, mas quase acabou fazendo contra. O goleiro Walter conseguiu dar um tapinha e mandar por cima do travessão. Mais tarde, aos 27, Ramiro soltou a bomba da intermediária e acertou o travessão do Botafogo. Logo na sequência, Jô recebeu cruzamento na pequena área, cabeceou para o chão e só não fez porque Cavalieri executou boa defesa.

Valente, o Alvinegro carioca seguiu tentando o gol de empate. Porém, em contra-ataque no último lance do jogo, Matheus Vital recebeu livre na área, limpou a marcação e fez o segundo do Timão. Foi a décima vitória da equipe paulista no Brasileirão.